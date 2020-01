Petição de Flávio Bolsonaro contraria tese de anulação de quebra de sigilo

Bumerangue Uma petição da defesa do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) será usada pelo Ministério Público para rebater a tese do desembargador Antônio Amado, que votou nesta terça (28) pela anulação da decisão que havia determinado a quebra de sigilos bancário e fiscal do filho do presidente.

Bumerangue 2 No documento, uma advogada do parlamentar pede para que ele seja ouvido ao final da fase de investigação, quando encerrada a coleta de provas. A representação é do dia 19 de março, antes da quebra ocorrer. Amado considerou no voto que o senador não teve oportunidade de se manifestar. Procurada, a defesa de Flávio Bolsonaro não se manifestou.

