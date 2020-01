Conselho da Amazônia tem que começar a atuar até março, avaliam técnicos

Contra o tempo Equipes técnicas de diferentes ministérios têm o diagnóstico que, para ser efetivo, o Conselho da Amazônia tem que começar o trabalho na região antes da estação seca, ou seja, até março. Abril é considerado mês crítico de queimadas.

Geni A criação do comitê, sob comando de Hamilton Mourão, amplificou as críticas a Ricardo Salles (Meio Ambiente) nas demais pastas, que atribuem a imagem negativa no exterior ao colega.

Já vai O conselho foi criado um dia antes do início do fórum de Davos, onde Paulo Guedes (Economia) foi questionado sobre queimadas. O governo avaliava que era preciso dar resposta para tentar passar a imagem de que há, sim, política para a área. Salles tem dito que partiu dele a ideia de criação de uma coordenação sobre o tema.

Reforços Apesar do prazo curto, ainda não chegaram pedidos por recursos e por pessoal aos ministérios da Economia e da Justiça.

