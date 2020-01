Presidente do Senado patrocina passagens a time de Macapá, seu reduto

Presente Para viajar de Macapá até São Paulo, o time do Trem –eliminado na 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior– diz ter recebido dez passagens áreas de Davi Alcolumbre (DEM-AP). Socorro Marinho, presidente do clube, afirmou que, sem ajuda dos governos municipal e estadual, bateu na porta do presidente do Senado.

Cavalo dado “No dia 31 de dezembro, Josiel Alcolumbre (irmão e suplente) nos entregou um embrulho e o time embarcou no dia 2”, diz Marinho, afirmando não saber a origem do dinheiro. “Não sei se foi uma doação [como pessoa física]”.

Ajuda A assessoria do presidente do Senado disse que ele atuou como “patrono” e que a equipe foi patrocinada por uma agência de turismo local. “Não foram e jamais seriam utilizados recursos oriundos dos cofres públicos”. O gasto foi de R$ 19 mil.

