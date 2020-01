Bancos atribuem pressa do BC em ações antilavagem à inspeção internacional

Verniz O Banco Central deu menos de seis meses para as instituições financeiras se adequarem às novas regras de combate à lavagem de dinheiro. O prazo foi considerado curto pelos bancos, que têm a percepção de que o governo age para mostrar serviço à missão do Gafi, grupo internacional anti-lavagem, que vem ao Brasil no segundo semestre para avaliar os controles.

Big Brother O BC ampliou a lista de políticos sob vigilância e incluiu, por exemplo, vereadores. Qualquer pessoa que mantenha vínculo com os vigiados é monitorada, como empregados e parentes. A verificação dos grupos de risco será feita por filtros estatísticos.

