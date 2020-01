Glenn descarta reclamar ao Supremo durante plantão de Fux

Tempo de maturação Apesar da repercussão da denúncia contra Glenn Greenwald, uma reclamação ao Supremo não deve ser encaminhada nos próximos dias, durante o recesso do Judiciário. O plantonista da corte é o ministro Luiz Fux, considerado simpático à Lava Jato. A estratégia do jornalista é esperar o retorno do relator, Gilmar Mendes, que viu a denúncia como uma afronta a uma determinação sua do ano passado. Advogados de Glenn avaliam também pedir a rejeição ainda na primeira instância.

Revisão Advogados e ministros de cortes superiores afirmam que a denúncia contra Glenn não deve prosperar por uma razão técnica.

Linha do tempo Para criminalistas, o inquérito só conseguiu mostrar contato do jornalista com os autores após a invasão ter ocorrido. Assim, não haveria indícios de que Glenn tenha instigado ou dado meios para a ação, elementos necessários para configuração de crime. O procurador diz que o jornalista recebeu material de origem ilícita enquanto o grupo ainda agia.

Perigo O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que a denúncia é um ato “problemático” e “perigoso” por se tratar de situação que, segundo ele, pode cercear a liberdade de expressão.

TIROTEIO

Sem qualquer constrangimento, atacam a liberdade de imprensa. Assim como não se constrangem em vazar investigações

Do senador Jaques Wagner (PT-BA), em crítica ao Ministério Público Federal, após denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald

