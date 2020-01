Deputados reclamam de atraso da Câmara no pagamento de verbas do ‘cotão’

Fila do pão Mesmo de férias, deputados federais têm reclamado que a Câmara está atrasando o ressarcimento previsto no generoso “cotão”, que banca aluguel, combustível e alimentação dos parlamentares, entre outros gastos.

Desfalque O atraso de 26 dias no processamento das notas fiscais apresentadas pelos parlamentares se dá porque o setor responsável está com apenas 5 dos 11 funcionários efetivos devido a férias e licença médica. A Câmara ressalta que não há prazo fixo para a análise das notas e que o tempo médio varia de acordo com o volume de documentos recebidos.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quarta (22) clique abaixo:

Glenn descarta reclamar ao Supremo durante plantão de Fux

Membros do CNMP querem investigar procurador que denunciou Glenn

Damares quer ‘eu penso duas vezes’ em campanha contra gravidez precoce

Mourão vai enviar diretrizes a envolvidos em conselho da Amazônia

Governo quer vender estatal que autorizou obras em Cuba