PSDB paulista processa ator José de Abreu por dizer que ‘Doria é podre’

Lava roupa O diretório do PSDB paulista está processando o ator José de Abreu por postagens no Twitter em que diz que o partido “rouba há 20 anos” e que “Doria é podre”. A ação, que fala em “verborragia” irrefreável, pede indenização de R$ 20 mil e remoção das publicações.

Curso de socialismo Apesar de dizer que trabalham para atrair José Luiz Datena para a chapa de Márcio França (PSB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, dirigentes do PSB querem que ele adapte seu discurso ao do partido.

Programa Um integrante da cúpula do PSB afirma que Datena “precisa de aulas sobre mundo, sociedade, sustentabilidade, humanismo, desigualdade e tributação de ricos”.

Fila andou Com o afastamento do deputado Wilson Santiago (PTB-PB) crescem as chances de Nivaldo Albuquerque (PTB-AL) assumir a liderança do partido na Câmara. Santiago estava cotado para o posto, mas está sendo investigado por suspeita de corrupção. O PTB, por enquanto, não estuda punição interna.

