João Doria decide que não adiará vigência de reforma de militares estaduais para 2022

Nem vem O governador João Doria (PSDB) decidiu que não editará decreto para atrasar a entrada em vigência de parte da reforma da Previdência dos militares estaduais em São Paulo. Como mostrou o Painel, governadores de nove estados usaram brecha aberta pela lei federal para empurrar o problema para 2022.

Dor de cabeça No Rio Grande do Sul, que atravessa grave crise fiscal, o governador Eduardo Leite (PSDB) ainda não bateu martelo sobre o decreto —o prazo vence na sexta (17). Mas auxiliares dizem que o tucano também não deve conceder a benesse aos militares do estado.

