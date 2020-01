Assessor que denunciou rachadinha de deputado do PSL promete levar documentos ao Ministério Público

Oi, sumido Alexandre Junqueira, o ex-assessor de Gil Diniz (PSL) que denunciou a prática de “rachadinha” no gabinete do deputado estadual, prestará depoimento na próxima sexta (10) ao Ministério Público de São Paulo. Ele estava na Indonésia desde a acusação e promete levar documentos que comprovem sua versão.

Inferno astral Chamou a atenção de deputados da Assembleia de SP que apenas Gil tenha se oposto a projeto que prevê multa a quem compartilha notícia sabidamente falsa. Ele elaborou relatório contrário à medida e foi vencido. Seu gabinete é acusado de organizar ataques contra o deputado Sargento Neri (Avante), que o acionou no conselho de ética.

Relação aberta O vereador Fernando Holiday, de saída do DEM, deseja migrar para um partido que ou lance Arthur do Val, o Mamãe Falei, à Prefeitura de SP ou aceite que ele apoie o colega do MBL a despeito do candidato da sigla.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (9) clique abaixo:

PGR rejeita juiz das garantias para tribunal do júri e Lei Maria da Penha e aponta entraves para a Justiça Eleitoral

Cúpula do Itamaraty muda de ideia sobre nova reunião com Irã horas antes de encontro e após revide contra EUA

Plano de Zema para pagar contas de fim de ano é afetado por crise no Oriente Médio

Zeina Latif deixa posto de economista-chefe da XP Investimentos