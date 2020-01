Aumento dado por Moro a integrantes da PF divide corporação; peritos e agentes pleiteiam reajuste

Farinha pouca A distribuição de reajustes e gratificações a policiais federais, aberta por medida provisória publicada na semana passada, dividiu membros da corporação. Conforme mostrou o Painel, o texto cria bônus para cargos de chefia e reajusta remunerações de superintendentes regionais.

Farinha pouca 2 A associação dos peritos enviará, nesta terça (7), ofício ao diretor-geral, Maurício Valeixo, pedindo que ele use a reestruturação para corrigir o descompasso salarial entre delegados e a área científica, ocupada pela categoria.

Eu também Já a federação dos agentes publicou comunicado, nesta segunda (6), sugerindo que são atendidos apenas os delegados –uma das carreiras que compõem a PF.

Pare por aí O Podemos entrou com ação no STF para que a corte declare inconstitucional trechos do projeto de lei que aumenta o fundo eleitoral de campanha para R$ 2 bilhões. Jair Bolsonaro indicou que sancionará a proposta.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (7) clique abaixo:

