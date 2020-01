Procuradoria Eleitoral de São Paulo estuda nova tática para combater candidaturas laranjas

Grama do vizinho A Procuradoria Regional Eleitoral de SP estuda rever a tática para combater candidaturas laranjas. O órgão propôs quatro ações de impugnação de mandato ao detectar a prática em 2018, mas nenhum foi julgado até agora. Em Minas Gerais, onde os casos foram para a esfera criminal, já há até denúncia contra o ministro Marcelo Álvaro (Turismo).

Grama do vizinho 2 Para ter mais celeridade, a Procuradoria pretende alegar haver indícios de práticas de crimes e pedir a abertura de inquéritos. Assim, os processos podem migrar da esfera eleitoral para a penal. Em Minas e Pernambuco, nos casos do laranjal do PSL, revelados pela Folha, as investigações foram conduzidas pela PF.

