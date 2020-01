Delegados da PF preparam ofensiva contra pacote anticrime não só no STF mas também no Congresso

Com lupa A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal prepara uma ofensiva para tentar derrubar trechos da lei anticrime não só no STF, mas também no Congresso. A cúpula da entidade usará este mês de janeiro para elencar os itens considerados polêmicos. Será estudada a possibilidade, inclusive, de sugerir projetos de leis específicos para corrigir pontos críticos.

Digitais Um dos alvos da entidade é a obrigação, prevista no pacote, de que a PF tem que pedir autorização da Justiça para acessar o banco biométrico e de impressões digitais –o que não acontece hoje.

Gestos Empenhadas em derrubar a resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que regula o uso de redes sociais por juízes em todo o país, associações que representam magistrados têm se incomodado com os recentes sinais emitidos pelo Supremo.

Banho-maria Dirigentes dessas entidades dizem que a corte indica não ter pressa em apreciar as ações que questionam a norma. Segundo eles, o ministro Alexandre de Moraes negou a urgência de uma delas –deixando o caso para a volta do recesso do Judiciário.

A parcialidade de Moro e a inadequação dos métodos que utilizou foram finalmente reconhecidos. Bom presságio

Do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), sobre críticas à conduta do então juiz feitas pelo magistrado Nino Toldo, em entrevista à Folha

