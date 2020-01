PT teme que chapa formada por Erundina e Boulos enfraqueça candidatura petista em SP

Inimigo mora ao lado A consolidação de uma candidatura do PSOL para a disputa pela Prefeitura de São Paulo tem causado preocupação em parte da direção do PT. A avaliação é a de que, se confirmada, a chapa formada por Luiza Erundina e Guilherme Boulos pode enfraquecer o partido no pleito de outubro.

Cinturão vermelho De acordo com petistas, a dupla tem potencial para avançar sobre dois redutos do partido. Erundina, que comandou a capital paulista no início dos anos 1990, tem eleitorado fiel na periferia; e Boulos conquistaria o chamado voto ideológico da classe média.

