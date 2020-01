Presidente da Fifa é notificado, em Brasília, por litígio com brasileiro por spray usado em jogo

Olho no lance O Comitê de Ética da Fifa, na Suíça, abriu um processo para investigar o fornecimento do spray que é usado para demarcar o limite da barreira nas cobranças de falta. O caso é fruto de uma disputa litigiosa entre o brasileiro Heine Alemagne e a organização futebolística.

Pênalti O mais recente desdobramento da disputa ocorreu em novembro, em Brasília, na final da Copa do Mundo Sub-17. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu uma notificação extrajudicial no hotel em que estava hospedado na capital para responder qual o spray havia sido usado no campeonato e como ele havia sido importado. O dirigente não respondeu e o caso foi levado à Suíça.

