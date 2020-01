Técnicos do governo varam a madrugada para pagar emendas prometidas a parlamentares

Rebite As noites foram curtas no fim de ano do Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Gustavo Canuto. Técnicos e o próprio ministro trabalharam até de madrugada para empenhar emendas parlamentares prometidas por Jair Bolsonaro na votação da reforma da Previdência.

Rebite 2 O empenho é a primeira etapa do gasto público, quando o governo reserva o dinheiro que pretende usar, mesmo que só faça o pagamento no ano seguinte. Se não é feito, a conta zera na virada do ano, por isso a pressa.

Olha a fila Até o último sábado (28), 91% das emendas individuais haviam sido empenhadas, mas com variações. Os parlamentares do DF só conseguiram empenhar 30% do que pediram e o PSDB do Ceará –a propósito, do relator da reforma no Senado, Tasso Jereissati– só 52%.

Olha a fila 2 Já os parlamentares do PSL, o ex-partido do presidente, tiveram as verbas garantidas, com um percentual que não ficou abaixo de 86%.

A coluna Painel agora está disponível por temas.

