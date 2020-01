Economia vê potencial de arrecadar R$ 25 bi com medida provisória que muda regra para imóveis da União

Cor de rosa O Ministério da Economia prevê potencial de arrecadar R$ 25 bilhões com a mudança nas regras de imóveis com foro e laudêmio –taxas cobradas de proprietários em locais cedidos pela União, comum em bairros do Rio, Florianópolis e Vitória. São 300 mil imóveis nessas condições.

Cor de rosa 2 Para tanto, seria necessário que os donos desses imóveis tenham interesse em comprar a parte da União, possibilidade aberta com medida provisória publicada nesta segunda (30). O sonho é que bancos privados se interessem em financiar estes pagamentos.

Me liga Prefeitos não viram com bons olhos a medida, que também traz atribuições aos gestores, como o envio de dados atualizados do valor de imóveis federais nas cidades –muitos nunca fizeram a medição. A Frente Nacional dos Prefeitos reclama que o governo decidiu sem consultá-los.

59A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (31) clique abaixo:

Toffoli antecipa decisão sobre juiz das garantias; Fux só analisaria caso dia 19

Técnicos do governo varam a madrugada para pagar emendas prometidas a parlamentares

Oposição pressiona Alcolumbre a rejeitar medida provisória que muda seleção de reitores em universidades