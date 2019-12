PSDB estima que pode reeleger 70% dos seus prefeitos; no Rio, aliados sugerem a Paes ter evangélico em chapa

Foco O PSDB, partido que mais cresceu na eleição municipal de 2016, quer repetir o feito em 2020. Balanço feito por dirigentes da legenda mostra que cerca de 70% dos 803 gestores estão aptos à reeleição e poderão ter prioridade sobre o fundo eleitoral da sigla.

Meu lugar O partido também terá olhar especial sobre São Paulo. Do total de eleitores das cidades geridas pelos tucanos, 48,86% estão no estado.

Amém Nome do DEM para disputar a prefeitura do Rio, Eduardo Paes foi aconselhado a ter um evangélico como vice. A ideia é avançar no eleitorado do atual prefeito, Marcelo Crivella (PRB).

Estratégia O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), defensor da tese, diz que o mesmo roteiro deve ser seguido por Marcelo Freixo (PSOL), que cogita ter a colega de Câmara Benedita da Silva (PT) como vice.

Ele não O senador Randolfe Rodrigues (Rede) já dá como batalha perdida a tentativa de composição com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para se chegar a um nome de consenso para disputar a prefeitura de Macapá. Davi quer fazer de seu irmão mais velho e suplente, Josiel Alcolumbre (DEM), sucessor de Clécio Luís (Rede).

Acabou A atual secretária municipal de Saúde, Silvana Vedovelle (Rede), vice na chapa de Davi Alcolumbre ao governo do Amapá em 2018, era a favorita de Randolfe. Se o rompimento se confirmar, chegará ao fim uma aliança iniciada há sete anos.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (26) clique abaixo:



Deputados veem gesto a Maia e Toffoli em decisão de Bolsonaro de manter juiz das garantias em pacote anticrime

Dirigentes de instituições federais vão trabalhar no Congresso para derrubar MP que altera escolha de reitores

Autor de reforma tributária da Câmara quer isentar alíquotas de empresas de transportes para evitar aumento de tarifa