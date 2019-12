Membros do Ministério Público planejam pressionar Aras a ir ao STF se Bolsonaro conceder indulto a policiais

Com as armas de Jorge Integrantes do Ministério Público Federal já se preparam para pressionar o procurador-geral da República, Augusto Aras, a recorrer ao Supremo contra o decreto de indulto de Natal de Bolsonaro, previsto para sair na segunda (23).

Eles não O problema está na perspectiva, indicada por Bolsonaro, de que policiais serão beneficiados pelo perdão da pena.

Eles não 2 Nesta sexta (20), Bolsonaro lembrou do caso do major Edson dos Santos, condenado a 13 anos de prisão pela morte de Amarildo de Souza, como exemplo de condenação injusta e quem ele gostaria de beneficiar. Para procuradores, a concessão do indulto a categorias específicas é vedado pela Constituição.

Passa mais tarde Pessoas próximas a Augusto Aras acreditam, porém, que dificilmente ele questionará o ato do presidente.

