Bolsonaro deverá vetar 30 dispositivos do pacote anticrime, incluindo vedação a gravações, dizem auxiliares

Passar a limpo Se seguir à risca as recomendações feitas por auxiliares, Jair Bolsonaro vetará ao menos 30 dispositivos do pacote anticrime, aprovado pelo Congresso. Entre os vetos esperados, há trechos e artigos inteiros. Uma parte que certamente deixará o texto é a que muda a interpretação sobre o uso de gravações em processos. Parlamentares previram que as provas só poderiam ser usadas pela defesa –algo que inviabilizaria, por exemplo, o uso de material coletado pela Lava Jato.

Tecla SAP A mudança mira captações feitas por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público –como é o caso da gravação feita por Joesley Batista de conversa com Michel Temer. A defesa do empresário afirma que ele gravou e entregou o material aos investigadores como parte do acordo de colaboração.

Mão aberta O ministro Sergio Moro (Justiça) deu como meta a seus auxiliares executar 100% do Orçamento da pasta previsto para este ano, inclusive emendas parlamentares.

TIROTEIO

Davi Alcolumbre esqueceu rápido seus compromissos, como o de alternância no poder, mas vamos tratar de recordá-lo

Do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), sobre a declaração do presidente do Senado dando aval à mudança de regra para reeleger-se

