Líderes da centro-direita querem lei para obrigar siglas a pedirem fundo eleitoral; ideia é expor quem fala contra, mas usa

Venha para o sol Em meio a críticas sobre a destinação de R$ 2 bilhões para o fundo eleitoral no ano que vem, líderes da centro-direita estudam apresentar um projeto de lei que, se aprovado, vai constranger as legendas que bradam contra o recurso, mas usam o dinheiro em suas campanhas. A ideia é que tanto as siglas quanto os seus candidatos devam formalizar um pedido para receber a verba, o que, para estes deputados, promete expor os que rechaçam a ferramenta apenas como retórica política.

Deixe as pegadas Resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta semana, já determina que os candidatos que tenham interesse no fundo tenham que informar os dirigentes de seus partidos. As siglas que quiserem abrir mão do dinheiro têm que informar a corte até junho.

Carimbo As regras, porém, valem apenas para a eleição do ano que vem. Líderes das siglas de centro-direita, que sustentaram a aprovação do fundo, querem que a exigência seja fixada em lei. Durante a votação, parlamentares chegaram a dizer que, ainda que precisassem do recurso, votariam contra a destinação de verba às campanhas.

O baile todo O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, nesta quinta (19), que é simpático à ideia de limitar o valor das doações de pessoas físicas nas eleições. Dessa forma, partidos que têm percentual elevado de financiadores privados também sentiriam o baque.

Como fazer A Aliança pelo Brasil vai divulgar até segunda (23) novo vídeo com o passo a passo do preenchimento das fichas de apoio à fundação do partido. O objetivo é evitar erros e ganhar tempo nas inscrições.

TIROTEIO

‘Bobinho’ é Jair Bolsonaro, que ‘não viu’ o próprio filho desviando dinheiro público durante anos

Do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) sobre o presidente chamá-lo, em sua live, de bobinho por criticar o aumento do fundo eleitoral

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (20) clique abaixo:

Apesar de o PT de SP definir prévias para escolha de candidato a prefeito, palavra final será de Lula

Flávio condecorou organizador de ‘pelada’ do bairro de Queiroz

Representantes da construção civil entregam carta de apoio à CPMF a Guedes