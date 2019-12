Flávio condecorou organizador de ‘pelada’ do bairro de Queiroz

Quase irmãos No arsenal de dados coletados sobre a relação de Flávio Bolsonaro com Fabrício Queiroz, o Ministério Público do Rio menciona que Flávio –então deputado estadual– condecorou com a moção de congratulações e louvor, da Assembleia do Rio, em 2005, o organizador das “peladas” de domingo no bairro do ex-assessor.

Artilheiro Fausto Antunes Paes, presidente do grupo de veteranos de futebol soçaite “Fala que eu tô cansado”, é também pai de Luiza Sousa Paes, uma das funcionárias que trabalhavam no gabinete de Flávio e fizeram depósitos na conta de Queiroz –o que configuraria a prática de rachadinha, segundo os investigadores.

Ponto fraco A oposição vai cobrar Bolsonaro pelo silêncio diante das revelações que reforçam a ligação de seu filho com Adriano da Nóbrega, suspeito de chefiar uma milícia. O elo entre a família e o grupo armado, para deputados, é Queiroz, que foi apresentado a Flávio pelo próprio presidente.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (20) clique abaixo:

