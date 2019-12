Defesa de Flávio questiona se operação afrontou STF; aliados culpam Witzel, mas tese não tem eco entre políticos

Palavras ao vento Apesar de o entorno de Jair Bolsonaro atribuir a operação contra o filho do presidente, nesta quarta (18), a mais uma investida de Wilson Witzel, dirigentes partidários creem que as evidências apresentadas pelo Ministério Público soam consistentes e, assim, distantes da arena política. O relatório que baseou as buscas e apreensões também chamou a atenção da defesa de Flávio Bolsonaro. A desconfiança é que promotores continuaram a investigar mesmo durante a pausa decretada pelo STF.

Hora extra O pedido do Ministério Público do Rio tem mais de 100 páginas. O advogado de Flávio, Frederick Wassef, diz que, apesar de não ter tido acesso ao documento, há indícios de que a ordem do Supremo, que mandou paralisar as investigações contra o filho do presidente, há cinco meses, foi descumprida.

A jato “Você não produz em pouco tempo [a apuração contra Flavio foi liberada há pouco mais de três semanas], a quantidade de elementos que há ali. Há sinais de que eles continuaram investigando”, diz Wassef. A desconfiança do advogado pode suscitar um questionamento à corte.

Olho no lance Ministros do STF observam, porém, que as provas apresentadas na primeira fase do processo, com os dados do antigo Coaf, já traziam informações robustas, e que a suspensão levantada dizia respeito apenas a Flávio. Ou seja, as conexões do filho do presidente podiam ser exploradas pelos investigadores.

Galinha dos ovos A promotoria suspeita que Flávio tenha usado uma loja de chocolates e outros imóveis para lavar o dinheiro da suposta rachadinha. O motorista Fabrício Queiroz teria recebido, segundo os investigadores, R$ 2 milhões de 13 assessores de Flavio durante 11 anos.

V de vingança Aliados do senador, no entanto, atribuíram a investida a uma suposta retaliação do governador do Rio, que havia sido citado pela PF um dia antes sob a suspeita de caixa dois. Um dos colaboradores da operação Calvário relatou ter pago R$ 115 mil à campanha de Wilson Witzel.

