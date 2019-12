CCJ do Senado, presidida por Simone Tebet, fez 78 reuniões e analisou quase 600 proposições em 2019

Retrospectiva Sob a presidência de Simone Tebet (MDB-MS), a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fez 78 reuniões e 28 audiências públicas em 2019. O colegiado analisou quase 600 proposições.

Retrospectiva 2 Ainda foram sabatinados, em 2019, o procurador-geral, Augusto Aras, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho Evandro Valadão, além de indicados para o CNJ e CNMP –conselhos da Justiça e do Ministério Público.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (19) clique abaixo:

Defesa de Flávio questiona se operação afrontou STF; aliados culpam Witzel, mas tese não tem eco entre políticos

Presidentes de partidos discutem meios de impulsionar movimento em defesa do ‘centro’ na política

Líderes de partidos da centro-direita avaliam mal possível veto de Bolsonaro a fundo e pensam em retaliação

Opositores de Doria dizem que interferência na bancada custará caro; aliados minimizam e Aníbal vê tiro no pé