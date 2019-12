Deputada tucana diz que não assinou lista que levou grupo de Doria à liderança da Câmara

No centro da queda de braço de dois grupos do PSDB que disputam o comando do partido na Câmara, a deputada Bruna Furlan (PSDB- SP) nega que tenha assinado a lista de apoiamentos apresentada, na noite desta quarta (11), e que validaria o nome de Beto Pereira (MS).

Furlan diz que assinou uma lista de presença e que o documento acabou sendo transformado, sem seu consentimento, na lista de apoio a Pereira protocolada na Câmara. Foi a sua assinatura no documento que formou uma provisoria maioria pró-Pereira, hoje revertida.

Depois da reclamação de Furlan à Mesa Diretora, na noite de quarta, o líder tucano Carlos Sampaio (SP) retirou a lista protocolada. O nome de Pereira chegou a constar como novo líder do PSDB no site da Câmara por alguns minutos.

O grupo de Pereira, que tem o apoio de Sampaio e do governador João Doria, havia apresentado, por volta das 20h, uma lista com 18 assinaturas entre os 32 membros da bancada. Até a tarde de quarta, ele tinha 16 assinaturas, o que não lhe daria vitória. Ele disputa a vaga com Celso Sabino (PA), que é apoiado por Aécio Neves (MG).

A divergência provocou corrida por assinaturas, como mostrou o Painel. Em meio à disputa, a assinatura de Furlan foi apresentada na lista que endossava a candidatura de Pereira. A deputada, porém, diz apoiar Sabino.

Na lista, constava ainda a assinatura de Tereza Nelma (AL), que também é apoiadora de Sabino. Como mostrou o Painel, ela foi procurada, na quarta, por emissários de Pereira no hospital Sírio Libanês, onde está internada, para assinar a lista. Sua assinatura, no entanto, não foi considerada válida pela checagem da Câmara.

O cabeçalho da lista protocolada deixava o espaço para o nome do líder ser preenchido à mão –e o nome de Pereira foi preenchido.

“Eu não assinei lista com esse cabeçalho, que indica Beto Pereira. Eu assinei a lista de presença da reunião da bancada para a escolha do líder, que não tinha esse cabeçalho”, diz Furlan.

A reunião foi feita na terça (10), mas o grupo de Sabino abandonou o encontro, recusando-se a votar sob o argumento de que a votação deveria ocorrer somente semana que vem, segundo regras do regimento tucano. Trata-se de uma estratégia: na semana que vem, Miguel Haddad (SP) volta a ser suplente, e Pereira perde esse voto, dando vantagem de 16 a 15 para Sabino.

Furlan, no entanto, foi a única pró-Sabino que fez questão de votar. Com ela, houve quórum para que a votação ocorresse e o placar ficou em 16 a 1. “Eu fiz questão de atender a convocação do líder Carlos Sampaio para votarmos nesta semana. Eu referendei a votação, mas não essa lista que foi apresentada. Eu votei no Sabino”, afirma.

A deputada considera que não houve fraude na sua assinatura, mas diz que tem a lista original, sem o cabeçalho pró-Pereira, que ela assinou. A lista com o cabeçalho, diz, é uma xérox. Ela não sabe dizer como ocorreu essa manobra com as listas.

“Não estou acusando ninguém de nada. Eu respeito o líder Carlos Sampaio, confio nele”, diz.

Leia outras notas do Painel aqui.