Ala ligada a Bruno Covas critica falta de critérios para fundo eleitoral em congresso do PSDB

Ala de integrantes do PSDB de São Paulo, ligada ao prefeito Bruno Covas, criticou o documento final do congresso do partido, realizada neste sábado (7), em Brasília. Um dos principais pontos de divergência é a ausência de critérios para a divisão dos recursos dos fundos partidário e eleitoral.

Com o fim do financiamento de empresas a candidatos, os fundos passaram a ser a principal fonte de dinheiro para as campanhas políticas.

Segundo Fernando Alfredo, presidente municipal do PSDB-SP, os delegados do partido decidiram pela criação de uma comissão para definir os critérios de descentralização dos recursos, mas a iniciativa não constou do documento final, que apontou críticas a medidas autoritárias do governo Bolsonaro e a reafirmou o compromisso com as reformas econômicas.

Pela proposta, a comissão deveria ser formada por representantes dos diretórios estaduais, das capitais, além dos líderes da bancada tucana na Câmara e no Senado, prefeitos, governadores e pelo presidente nacional.

“Mais uma vez o PSDB teoriza e não ouve ou acata as decisões de sua militância”, disse Alfredo.

