Em congresso, PSDB acenará a eleitorado bolsonarista com redução da maioridade penal e fim da estabilidade de servidores

Alô, direita O congresso do PSDB no sábado (7) em Brasília trará acenos ao eleitorado bolsonarista. Consulta prévia a filiados pela internet mostrou maiorias a favor do pagamento de mensalidade em universidades públicas por quem tem condições, da redução da maioridade penal para 16 anos em caso de crime hediondo e da possibilidade de demissão de servidores públicos. Esses pontos devem se refletir no documento do encontro, base programática do partido para os próximos anos.

DNA O partido também defenderá as reformas econômicas do governo, dizendo que são uma continuação da agenda implementada pelos tucanos no passado. E terá um discurso firme em defesa da democracia e contra falas radicais, que flertam com a volta da ditadura.

Esquerdou Haverá ainda apoio a bandeiras progressistas, como a defesa de cotas e do Bolsa Família, pedindo que o programa incentive a qualificação profissional.

Memória O governador João Doria foi pego de surpresa com a crítica de Sergio Moro à ação policial na favela de Paraisópolis. Aliados lembraram que o tucano concedeu uma medalha ao ministro em junho, no auge da crise da Vaza Jato.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (6) clique abaixo:

Senadores rejeitam incluir excludente de ilicitude em pacote de Moro, mas tentam acelerar votação em aceno a ministro

Rodrigo Maia leva sinal de paz de Bolsonaro a presidente argentino

MBL coloca à venda camiseta com imagem de deputado que brigou na Alesp