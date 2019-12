Maia avisa PSL que analisará suspensões caso a caso; partido já tem lista com mais de 21 nomes

Regras do jogo O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mandou recado a integrantes do PSL de que vai analisar uma a uma as suspensões aplicadas pelo partido a 14 deputados. Ele indicou que efetivará as sanções apenas se não houver sinais de arbitrariedade nos processos. A ala da sigla ligada a Luciano Bivar, que comanda a legenda, já tem em mãos uma lista com mais de 21 assinaturas para emplacar novo nome na liderança da bancada no lugar de Eduardo Bolsonaro (SP).

Na ponta do lápis O grupo de Bivar acredita que pode eleger novo líder com apenas 20 assinaturas. Com os 14 suspensos, a conta, segundo essa tese, seria metade mais um de 39 parlamentares e não dos 53 que compõem a bancada.

Bolsa de apostas Os nomes mais cotados para assumir a liderança são Joice Hasselmann (SP) e Felipe Francischini (PR). Parlamentares defendem que a deputada seja líder até maio, para depois disputar a Prefeitura de SP.

