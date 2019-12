Cúpula conservadora em Fortaleza é adiada com crise no PSL

Efeito colateral A segunda edição da Cúpula Conservadora das Américas, que ocorreria em Fortaleza (CE) neste mês, foi adiada indefinidamente. Criação de Eduardo Bolsonaro, foi afetada pela crise no PSL, que bancou o primeiro evento, em Foz do Iguaçu (PR), no ano passado.

