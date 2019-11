Artistas desconfiam que governo tenta provocar protestos da cultura para justificar arroubos retóricos

Vara curta Ativistas da cultura dão sinais de exaustão com os ataques em série do governo a políticas da área. Há, inclusive, desconfiança de que a ofensiva bolsonarista visa estimular uma reação nas ruas para justificar arroubos retóricos de aliados do presidente Jair Bolsonaro.

TIROTEIO

Quem nega Zumbi e racismo num país em que vítimas de miséria e fuzis são negras não pode presidir a Fundação Palmares

Da deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), sobre o novo presidente da entidade, que nega “racismo real” e prega o fim do ativismo negro

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (29) clique abaixo:

Ministros do STF e do STJ dizem que TRF-4 ‘errou a mão’ em caso Lula para reafirmar a Lava Jato

Aliados da Lava Jato no STF celebram revés em tentativa de restringir repasse de dados do fisco

Equipe econômica rejeita comparação de decisão que impôs limite ao cheque especial com medidas de Dilma