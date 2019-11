TSE pode alterar divulgação de gastos do fundo partidário pelas siglas e discute ‘tempo real’ em prestação

Abra a caixa O Tribunal Superior Eleitoral deve mudar a forma como as legendas divulgam o uso do fundo partidário a partir do ano que vem.

Abra a caixa 2 A ideia é que, no lugar de prestar contas ao tribunal uma vez ao ano com dados dos 12 meses anteriores, como é hoje, as siglas passem a informar e disponibilizar os gastos em tempo real. A tese consta em minuta de resolução que será debatida em audiência pública da corte.

Para ontem A cúpula do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro tenta fundar, espera iniciar a coleta das assinaturas requeridas para criar a legenda em até duas semanas.

