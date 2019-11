Ministros do STJ apostam que federalização do caso Marielle só será julgado no ano que vem

Pergunta que não quer calar Ministros do Superior Tribunal de Justiça dizem que o mais provável, hoje, é que o pedido de federalização da investigação do assassinato de Marielle Franco só seja julgado no ano que vem. Havia intenção de tratar do caso ainda neste 2019, mas a disposição refluiu. Segundo integrantes da corte, haveria apenas mais uma sessão para tratar do processo, e a relatora, Laurita Vaz, não o apresentou para a pauta. A PGR pede a federalização. Familiares e aliados da vítima são contra.

Como está Nos bastidores, estima-se que, neste momento, a maioria dos ministros tenda a rejeitar a demanda de tirar das mãos do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio as apurações sobre a morte de Marielle.

Luto e luta A vereadora foi assassinada ao lado de seu motorista, Anderson, após ser alvo de uma emboscada. Ela levou quatro tiros na cabeça. Ele, ao menos três nas costas.

