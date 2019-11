Integrantes do PT da região Nordeste reivindicam representação na direção da sigla

O que me é devido Há forte disputa no PT pelos principais cargos de direção do partido. A ala da sigla que representa o Nordeste —onde estão todos os governadores eleitos e a maioria da bancada do Senado— reivindica ocupar um dos três postos de maior projeção na estrutura partidária.

O que me é devido 2 Como foi definido por Lula que Gleisi Hoffmann permanecerá na presidência da sigla, estão em disputa a tesouraria e a secretaria de organização. “Nós do Nordeste entendemos que temos que ser parte desse trio de gestão”, discursou o senador Humberto Costa à maior corrente petista, a CNB.

O que me é devido 3 O nome defendido pela ala do Nordeste para a tesouraria é o de Márcio Macedo. Emídio de Souza, que ocupa o posto hoje, pretende ser candidato a prefeito de Osasco (SP).

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste sábado (23) clique abaixo:

Ministros do STJ apostam que federalização do caso Marielle só será julgado no ano que vem

Ministros preparam relatório de pagamento de emendas para Bolsonaro; governo deve acelerar empenhos

Operação que tenta resgatar imagem do ‘centrão’ é gestada há três meses

Chance de Aliança pelo Brasil não ficar pronto para 2020 faz deputados repensarem migração