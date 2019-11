Fux derruba decisão que suspendeu processo contra Deltan no CNMP

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), derrubou a decisão da 5ª Vara Federal de Curitiba que suspendia o julgamento de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) contra Deltan Dallagnol no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), informa Julia Chaib.

Na liminar concedida nesta sexta (22), Fux ainda mandou o colegiado se abster de cumprir qualquer decisão judicial daqui em diante que determine a suspensão do PAD e que não tenha sido proferida pelo próprio ministro.

O processo contra Deltan está na pauta da próxima terça (26) do conselho. A análise do PAD já foi suspensa ao menos duas vezes.

A última decisão foi dada na quinta (21), quando a 5ª Vara Federal mandou a União cumprir determinação proferida pela magistrada titular da Vara, Anne Karina, no dia 11 de novembro.

Antes disso, o próprio Fux havia interrompido o processo contra o procurador. Esta semana, porém, ele voltou atrás.

A decisão do ministro desta sexta ocorre em resposta à reclamação apresentada pela União, que pediu a suspensão da eficácia do veredito da 5ª Vara Federal.

“A reclamação destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões”, escreveu Fux.

No caso, a União, representando o CNMP, alegou que cabe ao STF e não à primeira instância decidir sobre matérias relativas ao colegiado. A determinação de Fux vale até o resultado do julgamento da reclamação.

O PAD que foi alvo de discussão na Justiça e será analisado no CNMP foi aberto em abril deste ano.

A investigação tem o objetivo de verificar se o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba cometeu infração em entrevista à CBN. Na ocasião, o procurador disse que ministros do STF agiam em “panelinha” e, em algumas decisões, passavam “mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção”.

