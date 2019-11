Aliados de Bolsonaro criam frente informal para coordenar coleta de assinaturas

Um por todos Os deputados que querem sair do PSL e migrar para o Aliança pelo Brasil, a sigla que Bolsonaro trabalha para criar, montaram uma frente informal intitulada “Brasil Acima de Tudo” para organizar a coleta das assinaturas que são exigidas para a fundação da legenda.

Eliminação Aliado do presidente, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP) diz que a estratégia é, primeiro, esgotar todas as possibilidades de tentar emplacar a validação da coleta de assinaturas digitais. Se isso falhar, o grupo vai investir na coleta manual.

Inferno são os outros Pessoas que auxiliam o presidente estimam que, só com o impulso de suas redes sociais, ele levante rapidamente cerca de 2 milhões de apoiamentos. O problema para tirar o partido do papel a tempo das eleições de 2020 seria a incapacidade das varas eleitorais de processar todo o material.

TIROTEIO

Evento privado no meio do expediente? Financiado por quem? Onde está a transparência na caixa-preta do Aliança?