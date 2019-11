Ministério do Desenvolvimento Regional concentra reclamações de parlamentares

Teleguiado Irritados com a demora do governo em pagar emendas, parlamentares elegeram um alvo prioritário de queixas: o Ministério do Desenvolvimento Regional, de Gustavo Canuto. A pasta foi uma das principais beneficiárias da última abertura de crédito orçamentário, em outubro, mas os recursos para as obras não saíram.

Desafinados O MDR recebeu R$ 1,028 bilhão. O problema, segundo relatos, é que Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), que centraliza os pedidos de parlamentares, não informou quais projetos do ministério devem ser abastecidos com parte deste valor.

Briga conjugal O Congresso vai decidir na próxima semana se derruba ou mantém o veto de Jair Bolsonaro a projeto que destina uma verba fixa à pesquisa e produção de medicamentos para doenças raras. O tema é uma das grandes bandeiras sociais da primeira-dama Michelle.

