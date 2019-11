Previsão de tempestade e dificuldade logística fazem PT desistir de ato nas ruas com Lula

A previsão de uma tempestade na capital paulista nesta sexta (22) fez o PT desistir de promover um ato público com o ex-presidente Lula na Praça da Republica na abertura de seu congresso nacional.

A militância já havia sido convidada, mas o partido teve que recuar da ideia. O discurso de Lula “aos brasileiros”, como ele próprio tem tratado, será feito agora na Casa de Portugal, onde todo o congresso se desenrolará.

Além do tempo, o PT encontrou dificuldade de logística, já que a Praça da República vai abrigar exposições de artistas no sábado (23) e domingo (24).

O próprio partido diz que não houve qualquer má vontade política na condução do caso.

A necessidade de reorganizar o evento frustrou a direção da sigla, que contava com a presença de grande público para o ato com Lula. A Casa de Portugal abriga no máximo duas mil pessoas de pé.