Saída de Bolsonaro do PSL abre caminho para candidatura de Joice em SP

Caminho livre O anúncio da saída de Jair Bolsonaro do PSL soou como alento aos integrantes do partido que defendem a candidatura de Joice Hasselmann (PSL-SP) à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. O presidente e seus filhos sempre deixaram claro que ela não era a opção favorita deles.

Caminho livre 2 “Ela é candidatíssima. Na capital, está 100%”, diz o deputado Júnior Bozzella (PSL-SP). “A mudança separou o joio do trigo. Agora teremos um partido com deputados racionais. Os ‘tarja preta’ saíram fora”, concluiu o parlamentar.

