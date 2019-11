Integrantes do TRF-4 minimizam impacto de ‘copia e cola’ em anulação de sentença de Hardt

Menos Integrantes do TRF-4 recomendam cautela aos que veem semelhanças entre o caso que resultou na anulação de uma sentença da juíza Gabriela Hardt, nesta semana, com o do ex-presidente Lula, que também recorre contra os métodos usados por ela ao condená-lo em ação sobre o sítio de Atibaia (SP).

Esperança vã Para um integrante do TRF-4, apesar de destacado pela imprensa, o fato de Hardt ter usado trechos da argumentação do Ministério Público como se fossem seus não foi determinante para a anulação da sentença.

Esperança vã 2 Esse juiz explica que o ponto central para a recente anulação da decisão da juíza foi a suspeita de que ela pode ter considerado como prova no processo um áudio obtido ilegalmente. O “copia e cola”, criticado durante o julgamento, não foi citado pelo relator do caso como fator relevante.

Força do hábito A defesa de Lula questiona a sentença na qual Hardt o condenou no caso do sítio de Atibaia sob a alegação, amparada em perícia, de que ela copiou e usou como se fossem seus trechos de decisão proferida por Sergio Moro quando juiz da Lava Jato.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (15) clique abaixo:

Reação a ordem de Toffoli eleva crise entre Ministério Público e STF às vésperas de análise do caso Flávio Bolsonaro

Saída de Bolsonaro do PSL abre caminho para candidatura de Joice em SP