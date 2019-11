Siglas de centro e de esquerda buscam alternativa à prisão em segunda instância

Caminho do meio Partidos de centro e de esquerda articulam apoio a uma proposta alternativa à que quer reabilitar a autorização para prisão em segunda instância. A tese que tem ganhado mais adeptos é a indicada pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, que acaba com prazos de prescrição de crimes após a condenação colegiada. A avaliação é a de que essa medida já responde às críticas de que haveria mais impunidade após a decisão do STF que reafirmou o encarceramento só após o trânsito em julgado.

Vencer… Enquanto não há maioria em torno de uma alternativa à proposta de emenda constitucional que autoriza a prisão em segunda instância, a ordem dos partidos de centro, centro-direita e esquerda é ganhar tempo.

…pelo cansaço Mesmo siglas que pregam publicamente o apoio ao encarceramento após condenação em segunda instância têm divisões internas. Não há unanimidade no PSDB e no DEM, por exemplo. Siglas como PP e PL dizem que o ideal é tratar do assunto só no ano que vem.

TIROTEIO

Por trás do discurso de desconstrução da Constituição, há o risco de se desconstituir o Estado Democrático de Direito

Do deputado Patrus Ananias (PT-MG), após o governador Romeu Zema (Novo-MG) dizer que a Constituição faz o país ingovernável

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste sábado (9) clique abaixo:

PSL traça estratégia para travar criação do partido de Bolsonaro

Ao contrário de Guedes, senadores querem dinheiro de fundos em programas sociais, não no pagamento de dívida

Preocupados, consumidores de gás boliviano monitoram crise no país vizinho