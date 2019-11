Ao contrário de Guedes, senadores querem dinheiro de fundos em programas sociais, não no pagamento de dívida

Fila A proposta de Paulo Guedes (Economia) de extinguir fundos do Orçamento e sacar o dinheiro para abater a dívida pública deve ter vida curta no Senado. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet (MDB-MS), avalia que, prioritariamente, essa verba deve irrigar programas hoje à míngua, como o Minha Casa Minha Vida.

Vínculos Outros parlamentares defendem que o dinheiro reservado em cada fundo seja voltado à área original. Por exemplo, o ramo de tecnologia deve receber os recursos hoje depositados em reservas do setor, como o Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações).

Vínculos 2 Existe, porém, uma trava legal para a medida: o teto de gastos, que limita a expansão das despesas públicas pela inflação. Neste caso, Tebet advoga por flexibilizar o teto, alegando tratar-se apenas de um repasse semelhante à distribuição do dinheiro do megaleilão do pré-sal.

Vida real Integrantes da equipe econômica já admitem nos bastidores dificuldade em aprovar qualquer proposta de emenda constitucional ainda este ano. A tramitação de reforma econômica mais célere foi a que criou o teto de gastos: levou 117 dias até a promulgação, quase quatro meses.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (12) clique abaixo:

PSL traça estratégia para travar criação do partido de Bolsonaro

Siglas de centro e de esquerda buscam alternativa à prisão em segunda instância

Preocupados, consumidores de gás boliviano monitoram crise no país vizinho