‘Espero que termine o mandato na sigla que o elegeu’, diz presidente do PSDB de Minas a Anastasia

Não sei se vou ou se fico As especulações de que o senador Antonio Anastasia (MG) deve migrar do PSDB para o PSD começaram a gerar incômodo no tucanato. Questionado sobre o assunto, o presidente da sigla em Minas, Paulo Abi-Ackel, diz que não foi informado de nada e envia sinais de que espera uma posição definitiva.

Pegadas na areia “O PSDB foi o partido que projetou Anastasia, partido pelo qual ele chegou ao governo de Minas duas vezes, depois ao Senado e agora à vice-presidência da Casa. Espero que ele termine o mandato de senador na sigla que o elegeu”, diz Abi-Ackel.

