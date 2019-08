‘Não existe decisão sumária no Direito’, diz Anastasia sobre pressão por afastamento de Aécio

Devagar com o andor Questionado sobre a pressão de alas do PSDB pelo afastamento de Aécio Neves (MG), o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) pediu moderação. “Sou daquela tese antiga, de presunção de inocência. Se não foi condenado, não pode ser punido. Aécio não tem condenação. Decisão sumária não existe no Direito”, disse.

Você amanhã “Hoje é Aécio, amanhã é Marina, depois João”, finalizou Anastasia. O senador é próximo de Aécio há anos. A ala paulista do partido, com o prefeito de SP, Bruno Covas, e o governador João Doria, está na linha de frente da pressão pelo afastamento do deputado mineiro.

Leia mais notas do Painel aqui.