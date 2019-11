Promotora obrigada a deixar caso Marielle é pressionada a sair também de grupo que combate crime organizado

Já vai tarde Integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro dizem que a promotora Carmen Eliza foi praticamente obrigada a se afastar das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco. Ela foi avisada de que, se não saísse, seria “saída”.

Já vai tarde 2 Eliza virou alvo de pedidos para que deixasse o caso após a divulgação de fotos em que aparece fazendo campanha para Jair Bolsonaro. Novas conexões políticas reveladas em grupos de promotores nesta sexta (1º) ampliaram o desconforto.

Já vai tarde 3 Colegas do Ministério Público receberam fotos em que a promotora aparece em eventos sociais posando ao lado do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC).

De enfeite O incômodo com Eliza tornou-se tão grande que há movimento para que ela deixe também o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. O Gaeco investiga casos de corrupção –e por vezes estes estão atrelados a agentes do governo.

Leia mais notícias do Painel aqui.