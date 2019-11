PSOL pede afastamento de promotora do caso Marielle e nova perícia do áudio do condomínio de Bolsonaro

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) apresenta nesta sexta (1) representação pedindo que a promotora Carmen Eliza Bastos de Carvalho seja afastada da investigação do assassinato de Marielle Franco, informa Mariana Carneiro.

O parlamentar também solicita ao procurador-geral José Eduardo Ciotola Gussem que nova perícia seja feita no áudio dos interfones do condomínio Vivendas da Barra, onde mora um dos suspeitos de terem executado a vereadora e onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa.

Carmen está sendo questionada por suposta parcialidade após virem a público fotos da promotora com a camisa do então candidato a presidente Bolsonaro e outra com o deputado estadual Daniel Amorim, conhecido por ter quebrado a placa com o nome de Marielle.

Freixo argumenta que, por ter apoiado abertamente Bolsonaro, a promotora não estaria apta a investigar o presidente.

“A referida promotora que tem outras manifestações em defesa de Jair Bolsonaro em suas redes sociais claramente não pode atuar em processos que envolvam investigação sobre a família Bolsonaro, por quem vestiu a camisa, literalmente, (…) violando dever funcional ao não se declarar suspeita.”

