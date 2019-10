Com CPMI em alta, parlamentares querem traçar meta em investigação de fake news

Plano de ataque As convocações e convites de nomes proeminentes à CPMI que investiga fake news devem provocar um freio de arrumação nos trabalhos do colegiado. Deputados e senadores se preparam para falar com presidente e relator do grupo. Querem estabelecer metas.

Foco A falta de estratégia do colegiado é alvo de crítica frequente. A ideia é pregar a concentração de esforços em três flancos: 1) Houve pagamento de militância para disparo de informações falsas nas eleições? 2) O governo mantém com dinheiro público estrutura que usa esses mecanismos? 3) Como evitar que isso se repita nas próximas disputas?.

Pau oco Deputados do centrão não estão dispostos a analisar apenas as ações do PSL de Bolsonaro. O que houve no ano passado contra Fernando Haddad, diz um parlamentar, foi o que mesmo que o PT fez com Marina Silva (Rede) em 2014. “Não há santo”, resumiu.

