Além de Carlos Bolsonaro, oposição quer convocar Bebianno e Joice à CPMI das fake news

Vinde a mim Além de Carlos Bolsonaro, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou pedido para convocar o ex-ministro Gustavo Bebianno e a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) à CPMI das fake news. Os requerimentos serão votados nesta quarta (23).

Nasci pronta O parlamentar decidiu ouvir Joice depois de ela ter dito que os filhos de Bolsonaro têm uma rede especializada em campanhas de difamação e fake news. A deputada, líder do governo no Congresso até a semana passada, já afirmou que, se for chamada, vai à CPMI.

