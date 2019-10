Parte do pacote pós-Previdência precisa de tempo para maturar, dizem auxiliares de Guedes

Ao Deus dará A equipe econômica avalia apresentar toda a sua agenda, classificada por auxiliares do ministro Paulo Guedes (Economia) como uma “solução sistêmica” para as finanças do país, ainda neste ano, mesmo que parte dela fique na chuva durante o recesso parlamentar, à espera do retorno das votações.

Pago para ver Políticos costumam evitar essa estratégia para impedir que projetos recebam críticas da oposição sem que a base esteja organizada para responder. Para o time econômico, porém, as reformas e a proposta apelidada de DDD (por desindexar, desobrigar e desvincular o Orçamento) reagirão bem a um tempo de maturação.

Prorrogação O governo vai esperar a instalação da comissão mista, formada por deputados e senadores, para só então enviar sua proposta reforma tributária. O primeiro texto será focado apenas nos tributos federais.

