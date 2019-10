Pacote de Guedes para o pós-Previdência terá seis textos que dependem de aval do Congresso

Sem atalho O pacote de medidas que Paulo Guedes (Economia) quer apresentar nos próximos dias será formado por seis textos que demandam aprovação do Legislativo. Há pedidos urgentes e também temas que, na avaliação da equipe econômica, vão mobilizar o debate até o fim do primeiro semestre de 2020.

Trava Um dos projetos tratará de mudanças na regra de ouro das contas públicas, norma que proíbe o governo de tomar dinheiro emprestado para se endividar.

Negócios à parte Técnicos da Economia temem não cumprir a regra a partir do no ano que vem e, por isso, há pressa. Um dos caminhos em estudo é inserir o conteúdo do texto do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) em uma proposta de tramitação mais avançada, de autoria da hoje deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR).

