Time escolhido por Aras é elogiado por diferentes alas do MPF

Parte pelo todo O time escolhido pelo novo procurador-geral, Augusto Aras, para ocupar a cúpula do Ministério Público Federal foi elogiado por diferentes alas do órgão. Até críticos do procurador disseram que ele formou uma equipe experiente. Aras privilegiou subprocuradores a procuradores regionais.

Sera que vai Mantido procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques diz que sua recondução “demonstra o espírito republicano e impessoal” de Aras. Ele foi alçado ao cargo por Raquel Dodge. “Aras é um eleitoralista de renome e a escolha de meu nome é uma notável distinção”, diz Jacques.

