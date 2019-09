Ex-aliados de Janot e Dodge devem assumir vice de Aras e comando da Procuradoria Eleitoral

Encontro de gerações Após a chancela do Senado, aliados de Augusto Aras, o novo procurador-geral da República, ampliaram a consulta a nomes que devem ocupar postos estratégicos na gestão dele no Ministério Público Federal. José Bonifácio Borges de Andrada é o favorito para o posto de vice-procurador-geral, que já ocupou na era Rodrigo Janot. Em aceno a outra ala da categoria, Aras estuda manter Humberto Jacques de Medeiros, alçado por Raquel Dodge, como vice-procurador-geral Eleitoral.

Vou ou fico A resistência a Aras no MPF ainda é tão intensa que Bonifácio foi aconselhado por colegas a não aceitar a vaga de vice-procurador-geral. No entanto, a avaliação geral, hoje, é a de que são grandes as chances de ele topar.

Honra ao mérito O trabalho de Humberto Jacques na Justiça Eleitoral é elogiado por pessoas que dão suporte a Aras desde o início de sua caminhada rumo ao topo da PGR.

Com lupa A nomeação do novo secretário-geral da Procuradoria, Eitel Santiago, deve ser uma prioridade. Motivo: Aras tem pressa de rever portarias e nomeações editadas por Raquel Dodge nos estertores de seu mandato.

Indigesto O amplo apoio de políticos à retórica de Aras na sabatina no Senado, nesta quarta (25), não espelha a forma como alas do MPF receberam respostas do novo procurador-geral sobre temas caros à categoria. O fato de ele ter dito que a lei que pune o abuso de autoridade “pode, sim, produzir bom efeito” revoltou alguns colegas.

Indigesto 2 Grupos que não simpatizam com Aras no Ministério Público avaliam que ele antecipou juízo de valor sobre tema a respeito do qual, muito provavelmente, terá de se manifestar no Supremo.

No ar Integrantes do Ministério Público Federal dizem ainda que os planos de Aras para a Lava Jato não ficaram claros (o novo procurador-geral elogiou a operação, mas pregou ajustes) e que ele não explicou como vai conduzir o orçamento da instituição.

Chama os universitários O presidente da CPMI das fake news, senador Angelo Coronel (PSD-BA), esteve com Alexandre de Moraes, do STF, nesta quarta (25). O ministro comanda, no Supremo, inquérito que versa sobre o mesmo tema. Para aliados, Coronel busca a troca de expertises e de informações. A CPI já aprovou uma série de convocações.

Nem com reza A insistência de alas da equipe econômica de flertar com um imposto nos moldes da CPMF recrudesceu a resistência de setores do Congresso ao tema. “O DEM não vai apoiar nenhuma forma de CPMF, independentemente do nome que apareça. Isso é posição fechada e definitiva do partido”, avisa o presidente da sigla, ACM Neto.

O piloto sumiu Nesta semana, aliás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), protagonizou cena que provocou crise de risos em parlamentares ao lado de Neto. Os dois foram a reunião de líderes no apartamento de Elmar Nascimento (DEM-BA) e acabaram presos por cerca de 30 minutos no elevador.

Pecado capital Maia tem certa fobia a lugares fechados. Deputados brincam que foi castigo, já que o apartamento de Elmar fica no primeiro andar, mas ainda assim os dois preferiram usar o equipamento.

Com as próprias mãos Por iniciativa de Orlando Silva (PC do B-SP), a Câmara criou um canal de combate a fake news. A Casa vai disponibilizar um número para quem tiver dúvidas e uma equipe de checagem dirá se o material é verdadeiro ou falso, apresentando indícios.

Sem reserva Edson Salomão, nomeado presidente do PSL da capital paulista, diz que vai defender prévias para a escolha do candidato a prefeito. “É democrático abrir a possibilidade de que outras pessoas se coloquem. Com certeza surgirão muitos nomes.”

Teleguiado Trata-se de mais um sinal a Joice Hasselmann (PSL-SP), que trabalha pela candidatura. Como revelou o Painel desta quarta (25), Salomão representa o grupo de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que tenta minar a influência da deputada na legenda.

Sem raízes Salomão diz fazer política de forma ideológica. Joice, segundo ele, vai para onde o vento sopra.

TIROTEIO

A lei só pune quem abusa. Ganham as garantias democráticas. Já os fascistas camuflados em funções públicas, perdem

Do senador Renan Calheiros (MDB-AL), sobre a derrubada de vetos do presidente Bolsonaro à norma que pune o abuso de autoridade